مصر – لقيت طالبة مصرية بمركز دارالسلام مصرعها، إثر إصابتها بحالة تسمم عقب تناولها صبغة شعر، وتم نقلها للمستشفى في سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن مركز شرطة دار السلام تلقى بلاغا من المستشفى المركزى، بوصول طالبة، مصابة بآلام بالبطن وقيء مستمر وتوفيت فور وصولها.

وأثناء الفحص، وسؤال ذويها، تبين أنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت مادة صبغة شعر عن طريق الخطأ، مما أودى بحياتها، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

المصدر: بوابة الأهرام