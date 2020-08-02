ليبيا – وصف وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ما تقوم به تركيا وتحركها العسكري غرب ليبيا بـ”الاجتياح للبلاد”، مشيرًا إلى إرسال جيوش بكاملها ومعدات وطائرات تركية إلى ليبيا.

فارس أشار في تصريحات لـ”الحدث” إلى أنّ ما تقوم به تركيا في ليبيا وإرسالها ما يزيد عن 10 آلاف مرتزق إلى هناك، يعتبر كبيرًا جدًا بالمقارنة مع ما تقوم به شركات أمنيّة أجنبيّة خاصّة في ليبيا لدعم طرفي الصراع هناك.

وأكّد مستشار حملة ترامب الأسبق أنّه من المبكر الحكم على مشروع القانون الأمريكي لتعزيز الاستقرار في ليبيا الذي يُناقشه الكونغرس الأميركيّ.

وبيّن أنّ المشروع مقبول في المجمل العام فهو ينصُّ على منع توريد الأسلحة إلى ليبيا وخروج القوات الأجنبيّة من ليبيا.