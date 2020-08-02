روسيا – قدمت طبيبة القلب الروسية تاتيانا ريبكا، المرشحة في العلوم الطبية، في مقابلة صحفية، نصائح للأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19، وتعافوا منه.

وأكدت الطبيبة، أنه عند ظهور أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة، لا يجوز الانغماس بتاتا في التخمين، هل الأمر يتعلق في الإصابة بنزلة برد عادية، أو بعدوى فيروس كورونا المستجد. ومن الضروري استشارة الطبيب فورا للحفاظ على الصحة وربما الحياة. وشددت ريبكا كذلك على ضرورة اتباع توصيات الطبيب.

وقالت ريبكا: “لقد تم الآن وضع نظام علاج محدد، وفي كثير من الحالات يكفي العلاج في المنزل، ومراعاة نظام العزل الذاتي. لقد رأينا ذلك، نحن الأطباء في مئات الحالات: إذا تم علاج الشخص بشكل كاف من كوفيد 19، فإن خطر العواقب على المدى الطويل سيكون ضئيلا”.

وأضافت المختصة، أنه إذا استمر التوعك بعد الشفاء من العدوى، يوصي الطبيب عادة بتناول فيتامين D وفيتامينات المجموعة B. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الطبيب بمراقبة نظام العمل والراحة وكذلك المشي أكثر.

المصدر: نوفوستي