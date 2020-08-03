بروكسل – أظهر مسح اليوم نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، وذلك في ظل انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وانتعش مؤشر “آي اتش أس ماركت” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 نقطة في يوليو الماضي من 47.4 نقطة سجلها في يونيو الماضي، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019.

وكانت بيانات أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1%، وذلك في ظل أزمة كورونا.

وبغية دعم الاقتصاد الأوروبي، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.

وفي ألمانيا أظهر مسح أن المصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي توسعا في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.

وارتفع مؤشر “آي اتش أس ماركت” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة في يوليو الماضي، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.

وربط فيل سميث، الاقتصادي في “آي اتش أس ماركت”، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.

لكنه أضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب في ألمانيا دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.

المصدر: “رويترز”