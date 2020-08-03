سوريا – ارتفعت نسبة الإصابات المسجلة بكورونا في العاصمة السورية دمشق إلى أكثر من 57 في المئة من مجمل الإصابات النشطة في البلاد.

وأظهرت إحصاءات نشرتها وزارة الصحة السورية أن دمشق ما زالت صاحبة الرقم الأعلى بإصابات كورونا في البلاد، إذ تتركز فيها 291 إصابة من أصل 509 إصابات نشطة (بعد استبعاد حالات الشفاء والوفيات).

كما أظهرت الإحصاءات التي ترصد خريطة توزع الإصابات حتى يوم أمس الأحد أن ريف دمشق تأتي ثانية من حيث توزع الإصابات بواقع 81 إصابة نشطة وبنحو 16 في المئة من مجمل الإصابات.

وحسب آخر إحصاء رسمي أصدرته الوزارة الشهر الماضي، ويرصد انتشار الإصابات حتى 23 منه، كان نحو 52 في المئة من الإصابات يتركز في دمشق.

وفيما يلي خريطة توزع الإصابات النشطة حتى يوم أمس حسب إحصاءات وزارة الصحة:

دمشق 291

ريف دمشق 81

حلب 40

القنيطرة 14

اللاذقية 28

حمص 14

السويداء 13

درعا 10

حماة 9

طرطوس 9

العدد الإجمالي 509

المصدر : RT