الجيش الإسرائيلي: قصفنا غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه أراضينا

الجيش الإسرائيلي: قصفنا غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه أراضينا

غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أن طيرانه الحربي أغار على غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء الأحد.

وجاء في بيان عن الجيش الإسرائيلي: “نفذت طائراتنا ومروحياتنا الحربية قبل قليل، غارات على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة”.

وأضاف: “خلال الغارات تم استهداف موقع لإنتاج الباطون المستخدم لحفر بنى تحت أرضية، بالإضافة إلى استهداف بنى تحت الأرض تابعة لحماس”.

وتابع: “ينظر الجيش بخطورة بالغة إلى كل عملية تخريبية ترتكب ضد إسرائيل وسيواصل العمل ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل”.

وحمل البيان حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه، وتداعيات الأعمال المرتكبة ضد مواطني إسرائيل.

المصدر: RT