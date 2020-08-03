القدس – أفادت مراسلة RT في القدس امس بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاقه النار باتجاه خلية على الحدود السورية، وأنه أصاب عناصرها.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “أحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا”.

وأضاف: “نفذت قوة خاصة كمينا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري ورصدت خلية تضم عددا من المخربين وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي حيث قامت القوة العسكرية معززة بطائرة حربية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 أفراد وأصابتهم”.

وقال إن “قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات”.

المصدر: RT