إيطاليا – حقق فريق جنوى فوزا ثمينا على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الـ38 الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” الأحد، ليضمن بقاءه في دوري الأضواء.

وسجل ثلاثية جنوى الثمينة، الباراغوياني أنتونيو سانابريا “هدفين” في الدقيقتين 13 و25، والأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إشهار الحكم للبطاقة الحمراء في ثلاث مناسبات، كان نصيب جنوى بطاقتين لكل من روميرو صاحب الهدف الثالث وفرانشيسكو كاساتا في الدقيقتين 61 و90+1 على التوالي، فيما تلقى البطاقة الحمراء من جانب فيرونا نجمه المغربي سفيان أمرابط في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، ضمن جنوى بقاءه في مصافي أندية دوري الأضواء بعد أن عزز موقعه في المركز الـ17 برصيد 39 نقطة، تاركا ليتشي (35 نقطة) صاحب المركز الـ18 يهبط إلى الدرجة الثانية رفقة فريقي بريشيا وسبال.

ودخل جنوى لقائه مع فيرونا مطالبا بالفوز إذا أراد البقاء، دون النظر لنتيجة لقاء ليتشي الذي خسر أمام بارما بنتيجة 4-3 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية الموسم، فيما ضمنت معه أندية إنتر ميلان وأتلانتا ولاتسيو المشاركة الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، سيشارك روما صاحب المركز الخامس في الموسم المقبل من مسابقة الدوري الأوروبي، على غرار ميلان السادس الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني للمسابقة، ونابولي السابع الذي يشارك مباشرة في دور المجموعات كبطل لمسابقة كأس إيطاليا.

المصدر: RT