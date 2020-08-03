الصين – أظهرت نتائج مسح، اليوم الاثنين، نمو أنشطة المصانع الصينية بأسرع وتيرة لها خلال نحو 10 سنوات في يوليو الماضي.

ويأتي ذلك وسط تحسن متواصل للطلب داخل الصين، وذلك في أعقاب أزمة فيروس كورونا، لكن مع استمرار الضعف في طلبيات التصدير والتوظيف.

وارتفع مؤشر “كايشين ماركت” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 نقطة الشهر الماضي من 51.2 في يونيو الماضي، لينمو القطاع للشهر الثالث على التوالي ويحقق أكبر قفزة منذ يناير 2011.

وفاقت القراءة توقعات المحللين، الذي أشاروا إلى 51.3 نقطة، ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وانتعش نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام الجاري بعد انكماش قياسي في الربع الأول 2020، لكن محللين يبحثون عن مؤشرات على أن التعافي ليس مجرد نتاج عوامل مؤقتة.

المصدر: “رويترز”