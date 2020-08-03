ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أنّ الميليشيات لا تختلف كثيرًا عن بعضها فقد نشأت جميعها بدوافع إجراميّة للقتل والخطف والتعذيب والهدم والتدمير، لتحقيق غايات وأهداف سلطوية تمكنّها من الإمعان في الفوضى والفساد وخلق بيئة غير آمنة.

العباني شدّد وفقًا لصحيفة “العين الاخبارية” على أنّ ميليشيات مصراتة هي الأكثر تغولًا وفسادًا وتسليحًا وتسعى لحصد أكبر قدر ممكن من الغنائم.

ولفت إلى أنّها تجد في طرابلس غايتها ومصدر ما تبحث عنه من موارد لتمويلها واستمرار عنفوانها الإجرامي.

كما أشار إلى أنّ تعارض مصالحها مع ميليشيات طرابلس يؤدي إلى استخدام العنف لإزاحة الميليشيات الأقل قوّة وعددًا، مؤكّدًا أنّ حل الميليشيات ونزع سلاحها هو السبيل إلى إقامة سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان.