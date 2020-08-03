ليبيا – كشف الخبير التونسيّ في شؤون الجماعات الأصوليّة أعلية العلاني عن وجود رغبة تركية بتخفيض أعداد الدواعش في المخيّمات التي تشرف عليها في سوريا وذلك لأسباب ماديّة ولوجيستيّة وبالتالي نقلهم لليبيا في إطار دعم حكومة الوفاق.

العلاني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين قال إن هناك محورين يحددان توجهات هذه الجماعات، فعناصر داعش الذين يتمّ نقلهم سيسعون للانضمام إلى التنظيم في بلاد المغرب العربي المعروف بجند الخلافة وربما لجماعة بوكو حرام أما المنتمون لتنظيم القاعدة فسينضمون لفرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ المعروف باسم “أكمي” ويضمّ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وكتيبة عقبة بن نافع وأنصار الشريعة.

وأَضاف: “المحوران تعتريهما تناقضات وعداء آيديولوجي وزعاماتي، لكنهما قاما في الفترة الأخيرة لتقاسم مناطق النفوذ مثلما هو الشأن في دولة مالي وبوركينا فاسو”.

الخبير التونسيّ توقع انتهاء وجود تلك الجماعات المتشدّدة دينيا في الساحة الليبية متى تم تطبيق مُخرجات مؤتمر برلين، قائلًا: “بعدها لن يقبل بهم أحد في البلاد مثلما هو الحال الآن بسوريا، وهو ما يعني تحول وانتقال هؤلاء إلى دول الساحل الأفريقي المتاخمة للحدود الليبية، وأيضا نحو الصحراء الكبرى والتي تمثل بعض مساحاتها مناطق رخوة، يمكن أن تصبح يوما ما مناطق خاضعة لسيطرة تلك الجماعات بشكل مباشر رئيسي”.