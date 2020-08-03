فيينا – انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من زيادة في معروض النفط، تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.82% إلى 39.94 دولار للبرميل.

كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت”، والتي نزلت بنسبة 0.64% إلى 43.24 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

وتبدأ دول مجموعة “أوبك+” في أغسطس الجاري بتنفيذ المرحلة الثانية من تخفيضات الإنتاج، حيث من المقرر خفض الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، بعدما خفضت الإنتاج منذ بداية مايو وحتى نهاية يوليو من العام الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات