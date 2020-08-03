الهند – أظهرت بيانات من وزارة الصحة وشؤون الأسرة في الهند تسجيل 52972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1,8 مليون حالة.

بذلك بلغت حصة الهند 10% من إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في العالم حتى الآن، والذي أكدت المراجع المعنية بتتبع مستجدات جائحة كورونا، أنه تجاوز حاجز الـ18 مليونا مؤخرا.

وبعد تسجيل 771 حالة وفاة جديدة يكون مرض كوفيد-19 قد أودى الآن بحياة 38135 شخصا في ثاني أكثر دول العالم سكانا، في حصيلة هي الخامسة عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وبريطانيا.

وحسب البيانات الرسمية، فإن عدد المتعافين في الهند بلغ مليونا و186 ألفا مع تعافي 40,5 ألف شخص خلال اليوم الماضي.

وكان عداد موقع Worldometers قد أظهر أمس تخطي الإصابات العالمية بكورونا 18 مليون حالة، فيما أفادت إحصائية جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بتجاوز هذه العتبة اليوم الاثنين لتبلغ الحصيلة أكثر من 18 مليونا و80 ألفا، منها 689 حالة وفاة و10 ملايين و691 حالة شفاء.

وحسب بيانات “جونز هوبكنز”، شهد معدل الإصابة اليومي تراجعا لليوم الثاني على التوالي، حيث نزل من المستوى القياسي 290 ألفا يوم الجمعة 31 يوليو إلى 250,6 ألف السبت و228,7 ألف أمس الأحد.

المصدر: RT