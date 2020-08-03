اندماج تاريخي.. شركة يابانية تستحوذ على متاجر ومحطات وقود في الولايات المتحدة

اندماج تاريخي.. شركة يابانية تستحوذ على متاجر ومحطات وقود في الولايات المتحدة

اليابان – ستستحوذ الشركة اليابانية العملاقة Seven & i Holdings على الشركة الأمريكية Speedway، التي تمتلك سلسلة من المتاجر ومحطات الوقود في الولايات المتحدة، في صفقة تقدر بنحو 21 مليار دولار.

وعلق رئيس الشركة اليابانية ريويتشي إيساكا على الصفقة الضخمة قائلا: “يعد هذا اندماجا تاريخيا، وخطوة مهمة جدا نحو تحويل شركتنا، إلى مؤسسة تجارة تجزئة عالمية حقيقية، تركز عملها ونشاطاتها على المتاجر الصغيرة”.

وتمتلك شركة Seven & i Holdings أكبر سلسلة متاجر أمريكية في العالم، وهي متاجر 7-Eleven.

وكانت الشركة الأمريكية قد استحوذت في 2017 على أكثر من ألف متجر ومحطة وقود في الولايات المتحدة، حيث قامت بشراء سلسلة من المتاجر ومحطات الوقود من Sunoco مقابل 3.3 مليار دولار.

المصدر: “تاس”