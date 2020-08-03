الهند – بدأت امس مفاوضات بين قيادتي القوات البرية في الجيشين الهندي والصيني، حول الوضع في المناطق الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين الجانبين .

وذكرت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”، أن الجنرال هاريندر سينج قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الهندي، والجنرال ليو لينغ قائد منطقة جنوب شينجيانغ العسكرية بالجيش الصيني، يترأسان المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، أن هذا هو الاجتماع الخامس من هذا القبيل. وتجري المفاوضات في نقطة الحدود مولدو، على الجانب الصيني من خط الحدود الفعلي الفاصل بين الدولتين.

وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الهندي سيسعى إلى انسحاب القوات الصينية من منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في هذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: تاس