إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، أن برشلونة تلقى عرضا مغريا من أجل بيع جوهرته البرتغالية، فرانشيسكو ترينكاو، من أحد الأندية الإنجليزية الكبيرة، من دون الكشف عن اسمه.

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من إدارة برشلونة، إنها تلقت عرضا بقيمة 60 مليون يورو، من أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” لضم الجناح البرتغالي الموهوب ترينكاو، إلا أن الفريق الكتالوني رفض التفكير في العرض تماما.

ووفقا للصحيفة فإن برشلونة يعتبر ترينكاو أحد أهم أعمدة مشروع المستقبل لبرشلونة، وعلى الرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة للنادي في الفترة الحالية إلا أن مسؤولي مجلس الإدارة، أغلقوا تماما ملف التفريط باللاعب.

وانضم فرانشيسكو ترينكاو (20 عاما) إلى صفوف برشلونة، في الموسم الماضي، قادما من سبورتنغ براغا البرتغالي مقابل 31 مليون يورو،

ويرتبط ترينكاو بعقد مع “البلوغرانا” لمدة خمسة مواسم، حتى يونيو 2025، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قيمته 500 مليون يورو، ليجعل من المستحيل على أي ناد ضمه، دون موافقة برشلونة.

المصدر: “آس”