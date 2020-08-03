الدوحة – تقرر أن ينطلق لقاء الدوحة ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى هذا العام، يوم 25 سبتمبر المقبل.

وقال المنظمون اليوم الاثنين في بيان: “بالنظر إلى استمرار الوضع الصحي الراهن حول العالم، وفي ظل التغيير المستمر في الإجراءات الخاصة بكوفيد-19، يظل برنامج لقاءات الدوري الماسي مؤقتا وربما تطرأ عليه تغييرات مستقبلا”.

ولقاء الدوحة كان تقليديا بمثابة حدث افتتاح موسم ألعاب القوى، وقد تأجل من موعده الأصلي في 17 أبريل الماضي، بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر انطلاق موسم ألعاب القوى في موناكو في 14 أغسطس الجاري، تليه لقاءات في ستوكهولم، ولوزان، وبروكسل، وروما\نابولي، والدوحة إضافة إلى لقاء في الصين.

وألغيت في وقت سابق على خلفية تفشي فيروس كورونا، لقاءات الدوري الماسي في يوجين، ولندن، وباريس، والرباط، وجيتسهيد، وشنغهاي.

المصدر: رويترز