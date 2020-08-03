الجزائر – أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الوزير الأول، بفتح تحقيق عاجل في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وعلى رأسها نقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “أمر امس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني”.

ويشمل التحقيق الكشف عن أسباب نشوب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية.

كما يهدف للوقوف على أسباب توقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق، بحسب البيان.

المصدر: صحف جزائرية