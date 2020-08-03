إسبانيا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب برشلونة، كيكي سيتين، خلال مواجهة نابولي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه في ظل غياب سيرجيو بوسكيتس، وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف، ورفض آرثور ميلو العودة من البرازيل، لاستكمال الموسم مع برشلونة، خاصة بعد انتقاله رسميا إلى يوفنتوس، فإن سيتين سيراهن على خط وسط مكون من دي يونغ، وراكيتيش، وسيرغي روبرتو.

وأوضحت أن خط هجوم “البارسا”، سيتشكل من الثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان، الذي تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة ضد نابولي كالتالي:

في حراسة المرمى: شتيغن

في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليه، ألبا

في خط الوسط: دي يونغ، راكيتيش، سيرغي روبرتو

في خط الهجوم: ميسي، غريزمان، سواريز.

وتقام مواجهة برشلونة وضيفه نابولي، السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل الفريقان في ذهاب ثمن النهائي بنتيجة 1-1.

المصدر: “موندو ديبورتيفو”