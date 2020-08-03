موسكو – أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن الوضع الوبائي في المدينة مستقر.

وقال المركز في بيان له أمس إن نسبة نمو المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين بلغت 0.26%.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ازداد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.3% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، ولا يزال عدد المصابين بحالة خطيرة منخفضا، وتراجع بنسبة 24.7% خلال الشهر الأخير.

كما تنخفض معدلات الوفيات، التي تراجعت بنسبة 34% خلال الأسبوع الأخير بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، أو بنسبة 55% خلال شهر.

وأشار المركز إلى أنه على الرغم من زيادة الاختبارات خلال شهر للكشف عن فيروس كورونا، لا يزال عدد المصابين الجدد منخفضا، حيث تم إجراء الاختبارات لـ308 آلاف و511 شخصا، وتأكدت إصابة 1.5% منهم فقط.

وأكد المركز مساء الأحد وفاة 13 مصابا بالفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات في العاصمة الروسية إلى 4498.

المصدر: نوفوستي