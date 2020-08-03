روسيا – تطرقت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، إلى كيفية تخطيط بعض السياسيين الروس لقضاء إجازة هذا العام، على خلفية القيود التي يفرضها وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، على الأرجح لن يأخذ إجازة كاملة، ولكن قد يتوجه في “عطلة صغيرة” إلى سيبيريا أو الأورال لعدة أيام حيث كقاعدة عامة، يرافقه فيها وزير الدفاع سيرغي شويغو.

من جانبه، ينوي رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الذي تولى منصبه في يناير من هذا العام وقبع في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل بعد إصابته بكوفيد-19، قضاء بقية الصيف في مكان العمل.

وقال بوريس بيلياكوف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة: “لن يأخذ ميخائيل فلاديميروفيتش إجازة في هذا الصيف. بل سيواصل العمل”.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، أنه يخطط للصيد في كوبان والاسترخاء في شبه جزيرة القرم.

وقال: “أود الاستماع لصوت البحر، وتناول حساء السمك مباشرة على الشاطئ، والاستمتاع بأكل الخضار والفاكهة”.

وذكرت ناتاليا بوكلونسكايا، النائبة بمجلس الدوما، أنها ترغب في أخذ حمام شمس والسباحة في البحر والعوم مع الدلافين.

المصدر: لينتا رو