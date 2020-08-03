مصر – أشار زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار المصري الأسبق، إلى أن الأقاويل اختلفت حول أصل المصريين، وأن “الحقائق المتداولة التي تؤكد أن أصولهم أفارقة زائفة لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أمس أن “بعض العلماء قالوا إن أصل الفراعنة سامي وحامي أي من إفريقيا وآسيا وذلك على أساس أن اللغة المصرية بها قواعد سامية وقواعد حامية وببروا ذلك بأن شكل الناس في الوجه القبلي يختلف عنه في الوجه البحري”.

واتفق حواس مع بيتر عالم الآثار الإنجليزي، الذي أكد أن الحضارة قامت من خلال “أصل المصريين”، لأن مصر يتوافر بها كل الإمكانيات، مضيفا أن المصريين لا يحملون أي سمات إفريقية بمن فيهم الصعايدة.

المصدر: RT