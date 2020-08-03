ليبيا – دعت عضو مجلس النواب الايطالي من تيار “أحرار ومتساوون”روسيلّا موروني الى إلغاء المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية الايطالي السابق ماتيو سالفيني وكذلك الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

موروني وفي تصريحات لها أمس الأول وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أضافت :”يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن تغيّر سياسات الهجرة تمامًا وذلك من خلال إلغاء المراسيم الأمنية والاتفاقيات المشينة مع خفر السواحل الليبي”.

وخلصت موروني الى القول:” إن عدم القيام بذلك يعني خيانة أحد الأسباب التي قمنا لأجلها أنا والعديد من زملائي الآخرين بمنح الثقة لهذه الحكومة حتى الآن”.