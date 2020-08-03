إيطاليا – تحوم الشكوك حول قدرة نجم وقائد نادي نابولي، لورينسو إنسيني، على اللحاق بمباراة فريقه ضد برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

وذكرت صحيفة “La Stampa” الإيطالية، أن إنسيني تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته السبت الماضي، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي لاتسيو (3-1)، في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وأوضحت أن الجناح الدولي الإيطالي، تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، لكن نابولي لم يصدر حتى الآن أي بيان بشأن طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجمه ومدة غيابه.

ومن المقرر أن يواجه نابولي مضيفه برشلونة السبت المقبل، في مباراة مصيرية، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

المصدر: .sport-express.ru