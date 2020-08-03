الكويت – غرد نشطاء كويتيون في موقع التواصل “تويتر” تحت هاشتاغ “#مصر_الكويت_إخوة”، مشددين على أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ومشيدين بدور مصر المميز، وعلى أنها في قلب “كل كويتي”.

ورأى أحد الإعلاميين الكويتيين أن “مصر والكويت أكبر من أطفال تويتر وفتنتهم ستبقى مصر أم الدنيا وتبقى الكويت بلد الإنسانية”.

وشدد أحد النشطاء الكويتيين على بقاء “مصر العروبة مصر الثقافة مصر الأدب والفنون في قلب كل .. كويتي .. عربي .. مسلم”.

ونشر أحد النشطاء الكويتيين أبراج البلاد وهي مزينة بالعلم المصري، وعلق قائلا “الكويت تتزين بعلم أم الدنيا”.

وردد آخر شعرا مليئا بالمودة يقول: “نحن ومصر شعب واحد ومصير واحد تحيا مصر”.

ولم تخل التعليقات في “تويتر” من تلك التي قال عنها الإعلامي الكويتي إنها معبرة عن “أطفال تويتر وفتنتهم”، والملاحظ “هي لم تعل على صوت العقل والتفكير الرصين والرغبة في رأب الصدع لدى شريحة واسعة من الكويتيين”.

المصدر: RT + تويتر