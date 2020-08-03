الولايات المتحدة – توفيت كوني كولب 57 عاما أول مريضة تخضع لعملية زرع وجه في الولايات المتحدة، والتى أجرت عمليتها في عام 2008.

وبحسب مصادر طبية، توفيت كوني من مضاعفات عدوى لا علاقة لها بعملية الزرع، مؤكدة أن كولب كانت أكبر مريضة خضعت لزرع وجه في العالم.

وقال الدكتور فرانك باباي، رئيس معهد الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية في كليفلاند كلينيك: “لقد كانت رائدة رائعة وقرارها الخضوع لعملية خطيرة مثل هذه أحيانا هو هدية دائمة للبشرية جمعاء”.

واستغرقت العملية لكولب 23 ساعة في عام 2008، والتي استبدلت وجهها المتضرر بوجه امرأة متوفاة مؤخرا، وكانت عملية زرع الوجه الأكثر شمولا وتعقيدا في ذلك الوقت، حيث تم إجراء ثلاث عمليات زرع وجه قبل كولب: اثنتان في فرنسا وواحدة في الصين.

المصدر: وكالات