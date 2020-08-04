فلسطين – أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن إسرائيل استولت امس على أكثر من 200 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب رئيس مجلس القرية أحمد غزال للوكالة إن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الطينة جنوب القرية، وأبلغت المواطنين هناك بمنعهم من دخول الأرض التي تتعدى مساحتها أكثر من 200 دونم، وأنه تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية”.

وأضاف: “قام الاحتلال بإخطار بركس لتربية الماشية في نفس المنطقة بالهدم وهو يعود للمواطن حسين عبد الله عبيات”. وأشار الى انه تم إعطاؤه مهلة 24 ساعة لمغادرة الموقع والا سيتعرض للاعتقال والملاحقة القانونية.

وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم ويسكنها حوالي 800 نسمه، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقا هما معالي عاموس وآفي مناحيم، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية، مع افتقار القرية لخدمات المواصلات، والكهرباء، والعيادة الصحية.

المصدر: وكالة “وفا”