الإمارات العربية – وقعت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالإمارات، اتفاقا مع مجموعة “سي آر آر سي” الصينية لمضاعفة أسطولها من العربات إلى أكثر من ألف عربة.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء.

وتخطط الإمارات لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر، تصل تكلفتها إلى حوالي 11 مليار دولار، وتمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة المطلة على خليج عمان.

وقال المكتب الإعلامي إن الاتفاق مع المجموعة الصينية “سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى ثمانية أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع”.

وتمتلك حكومة أبوظبي 70% من الاتحاد للقطارات، بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية على 30%.

المصدر: “رويترز”