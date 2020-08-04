ألمانيا – أعلنت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم، أنها مستعدة للسماح بعودة الجماهير للملاعب إذا أعطت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، كريستيان زايفرت، اليوم الثلاثاء، إن إمكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين.

وأضاف زايفرت في مؤتمر صحفي “هل ومتى ستعود الجماهير للملاعب هذا ليس قرار الرابطة لكنه قرار القادة السياسيين.. الرابطة لا تتوقع أو تطلب أي شيء، لكننا نستعد لاتخاذ هذه الخطوة البسيطة (عودة الجماهير للمدرجات) عندما يحين الوقت”.

وأوضح “كرة القدم الاحترافية يمكنها فقط العودة على خطوات. لا يوجد مفتاح سحري للسياسيين لإعطاء الضوء الأخضر لعودة الجماهير بالكامل للملاعب. هذا سيحدث على خطوات. سيتعين علينا استعادة الحياة الطبيعية بخطوات بسيطة”.

ولفت إلى أنه إذا سمح للجماهير بالعودة إلى الملاعب لن يكون هناك جماهير زائرة على الأقل لنهاية العام، ولن يتم بيع الكحول أو منتجات أخرى.

وكانت الحكومة الألمانية، حظرت الأحداث التي تشهد تجمعات كبيرة حتى 31 أكتوبر المقبل.

وتخشى ألمانيا من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، إذ أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 879 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 211281 حالة.

المصدر: رويترز