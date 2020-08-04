مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 149 لعام 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2002.

وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة “الكاف” وجهوده، لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، وفقا لنصوص النظام الأساسي لـ”لكاف”، وذلك بناء على استعداد “الكاف”، لمواصلة تواجده التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وتتضمن الاتفاقية 24 مادة، اشتملت على عدة أحكام، تستضيف بموجبها الحكومة المصرية مقرا دائما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتمنح الاتحاد حق استخدامه، ويتمتع “الكاف” بالأهلية القانونية التي تخوله للقيام بالتعاقد وشراء وبيع العقارات والمنقولات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين المصرية المطبقة بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري.

ويجوز لـ”الكاف” وفقا للاتفاقية، إقامة منشآت فنية ومبان خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق، شريطة موافقة الحكومة المصرية.

المصدر: اليوم السابع