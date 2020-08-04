ليبيا – علّق عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر على المفاوضات التي تجريها تركيا مع روسيا نيابة عن حكومة الوفاق وما وصفها بـ”عصابات حفتر”.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنّ المفاوضات تأتي لمنع صدام مسلّح في سرت الجفرة وتصبُّ في مساعي تعطيل العدالة الدولية من القيام بواجبها.

واتّهم الشاطر المشهور بلقب ” راقص المؤتمر ” القائدَ العامَّ للجيش المشير خليفة حفتر ارتكب من الجرائم في حق ليبيا وشعبها، ما لا يجوز التحايل عليها بحسب قوله.

المرصد – متابعات