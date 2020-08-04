ليبيا – قالت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية فتحية العريبي إن الوضع الوبائي داخل بنغازي بصورة عامة غير مُطمئِن مقارنة بالأشهر الأولى، كاشفًا عن عدد العيّنات التي تم اختبارُها منذ بداية إنشاء المختبر حيث بلغت 14 ألفًا و 535 عينة منها 218 موجبة.

العريبي أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين، وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الحالات النشطة حاليًا بلغت ،86 وشفاء 117 حالة. أما الوفيات ف15، معربةً عن قلقها إزاء زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتغير نمط الأعراض.

وأضافت: “المواطن لا يصدق وجود كورونا وإن استمرينا في هذه الوتيرة قطاع الصحة لن يستطيع أن يتحمل، نعلم قدرتنا جيدًا، خاصّة أن الدولة تعاني من حرب والمستشفيات غير مجهّزة، يجب أن نأخذ احتياطاتنا والإجراءات الاحترازيّة وتفادي التجمّعات غير الضرورية، الوضع الآن خارج السيطرة”.

وأكّدت على أنّ أعداد الإصابات في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية لا يقارن مع عدد حالات المنطقة الواقعة تحت ظل المليشيات، مطالبًا بضرورة توفير الكمامات لدى الجميع.