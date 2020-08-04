ليبيا – قال عميد بلديّة حي الأندلس محمد الفطيسي أمس الإثنين إنهم أصبحوا غير قادرين على احتواء حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلدية وأنهم يدقون ناقوس الخطر ويطلقون نداء استغاثة لكلّ الجهات في البلاد.

الفطيسي وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في البلدية حمّل المسؤولية لكلّ الجهات ذات العلاقة بدءًا من اللجنة الاستشارية العليا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وصولًا إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق .

وإشار عميد بلدية حي الأندلس إلى أن بعض الجهات أقامت مركزًا للعزل داخل البلدية بدون علمه وأنهم سيقومون بوضعه تحت تصرف البلدية رغمًا عن هذه الجهات.

وتابع أن استضافة العائدين من السفر داخل البلدية كان من أسباب انتشار الفيروس بها ، موضّحًا أن هذا الأمر قد تمّ بدون علم البلدية أو حتى موافقتها.

المرصد – متابعات