ليبيا – طالبت رئيسة اللجنة الطبيّة الاستشاريّة لمكافحة جائحة كورونا فتحية العريبي أمس الإثنين بضرورة تطبيق التوصيات والسياسات التي أعدّتها في وقت سابق بشأن مكافحة كوفيد19.

العريبي أوضحت في كتاب لها تلقّت المرصد نسخةً منه أنّ المطالبة جاءت نظرًا لتردي الوضع الوبائي في كافّة أنحاء البلاد وازدياد حالاتcovid-19، بما في ذلك الحالات المتوسطة والحرجة وزيادة ملحوظة في عدد حالات الوفيات.

وبيّنت أنه للتقليل من عدد الإصابات لابد من تفعيل التوصيات والسياسات التي أعدتها اللجنة الطبيّة الاستشاريّة في السابق.

وتضمنت الإجراءات قفل جميع أماكن التجمعات ذات الكثافة البشرية العالية، منها أماكن إقامة المأتم وإجبار تجار تأجير الأدوات التي تستعمل في المأتم بعدم تأجيرها؛للتقليل من هذه العادة في الوقت الحالي .

كما طالبت قفل جميع المنازل والفلل التي تستغل لإقامة الأفراح والمناسبات الأخرى وقفل جميع صالات الرياضة والمقاهي التي تأوي بداخلها الزبائن والالتزام التام من قبل الحلّاقين وصالات تزيين النساء بسياسات التباعد الجسديّ ولبس الكمامة ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

وشملت أيضًا منع تناول أطعمة داخل المطاعم والاقتصار على البيع الفوري والإرسال فقط وإجبار المصارف التجارية والأسواق الكبيرة (المولات) باتباع السياسات المُعَدَّة من قبل اللجنة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات ذات الاختصاص وإلزام كافة المواطنين بلبس الكمامة في الأماكن المزدحمة أينما كانت مع التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل.