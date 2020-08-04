ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ( معارضة ) رامي عبد الرحمن إن تجنيد المقاتلين السوريين في إدلب مستمر، وفصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا تتولى عملية تجنيد هؤلاء “المرتزقة”.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع له إلى أن هناك مجموعات جهادية ترسل إلى ليبيا عبر تركيا مشيراً بذلك الى ماتسمى هيئة تحرير الشام بزعامة الجولاني وهي ماكانت تعرف سابقًا بجبهة النصرة.

وأضاف: “قبل أيام كان هناك اعتقالات لعناصر جهادية من جنسية ليبية في ريف إدلب على يد هيئة تحرير الشام. أي أن كل جهادي يرفض الذهاب إلى ليبيا يتم اعتقاله ” .

وختم عبدالرحمن في هذا الصدد مؤكدًا بأن هيئة تحرير الشام ( النصرة ) هي التي تنسق تنسيقًا كاملا مع تركيا، وليس كل العناصر الجهادية في إدلب على تنسيق مع المخابرات التركية”.

المرصد – متابعات