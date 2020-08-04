ليبيا – أعلن مدير مركز مكافحة الامراض د.بدرالدين النجار نفاد مشغلات إستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستخدمة في الكشف على المصابين او المشتبه في إصابتهم .

وجاء ذلك في كتاب وجهه النجار إلى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى و د.خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الإستشارية لمكافحة جائحة كورونا وتلقت المرصد نسخة منه .

وطالب النجار كل من محمد هيثم والبكوش بمخاطبة الجهات ذات الإختصاص بشأن توفير هذه المتطلبات بصفة عاجلة وفق المواصفات وبكميات كافية لتوزيعها على فروع المركز في ظل حالة التفشي الواسعة التي باتت تشهدها البلاد .

المرصد – متابعات