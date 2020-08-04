اليمن – وجهت الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية في اليمن نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية وخاصة اليونيسكو، لإنقاذ مدينة صنعاء التاريخية التي تضررت جراء الأمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس، إن “مباني صنعاء القديمة التي صمدت لمئات السنين نكاد نفقدها في أي لحظة، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة والتي نتج عنها انهيار شبه كلي لعدد من المباني مأهولة بالسكان”، حسبما نقلت عنها وكالة “سبأ” التي يديرها الحوثيون.

وأشار البيان إلى حدوث انهيارات جزئية للجدران الحاملة والأسقف بسور مدينة صنعاء الشمالي والجنوبي، مؤكدا أن “هذه المدينة العالمية توجه اليوم كارثة حقيقة تهدد وجودها”.

ووجهت الهيئة “رسالتها للعالم ليتحمل مسؤليته تجاه انقاذ هذا التراث الإنساني”، معبرة عن أملها “أن تجد هذه الاستغاثة تفهما وتجاوبا”.

وأعادت الهيئة إلى الأذهان أن صنعاء القديمة مسجلة في سجل التراث العالمي منذ العام 1986، وهي “حاضرة في الوجود منذ البدايات الأولى لتواجد الإنسان على الأرض”، وأنها “قدمت للعالم نموذجا راقيا في فن العمارة”.

المصدر: وكالة “سبأ”