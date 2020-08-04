ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز تمكنها وبالتعاون مع شركة الخدمات العامّة وشركة الواحة الخاصة المساندة من السيطرة على البؤر السوداء للقمامة.

بلدية طرابلس المركز أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنّ أعمال الكنس الآلي واليدوي وتجميع الأتربة والمخلفات من الطريق استمرت في العديد من الشوارع داخل نطاق البلدية.

وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت خلال الفترة الماضية انتشار بؤر كبيرة للقمامة في مختلف المناطق بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحشرات وانقطاع التيار الكهرباء .

ويعتبر ملف القمامة هو الآخر أحد ملفات ” التجارة ” حيث يتصارع عليه عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشركاته الخاصة ووزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة لما فيه من عطاءات مالية ضخمة تقدم من الخزينة بغرض الحفاظ على نظافة محيط المجتمع .

المرصد – متابعات

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