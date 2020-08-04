بولتون: ترامب قد يخرج الولايات المتحدة من الناتو إن تمت إعادة انتخابه

بولتون: ترامب قد يخرج الولايات المتحدة من الناتو إن تمت إعادة انتخابه

الولايات المتحدة – لم يستبعد جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية أن يقوم الأخير بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال بولتون في تصريح لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، ردا على سؤال حول إمكانية إقدام ترامب على هذه الخطوة، إنه “بغض النظر عما إذا كان الأمر متعلقا بإيران أو كوريا الشمالية أو أفغانستان أو سوريا، فإن الرئيس كان دائما يتخذ قرارات بطريقة تهدف لتجنب الانتقادات من قبل الجمهوريين. والمسألة لم تكن متعلقة بما كان إذا القرار جيدا أو سيءا”.

وأوضح بولتون أن “قلة قليلة من الجمهوريين تود الانسحاب من الناتو، ولكن في حال فاز ترامب في الانتخابات، فإن هذه العوائق قد تُرفع. ومن يعرف ما قد يقوم به خلال الولاية الثانية؟”.

وانتقد بولتون أيضا قرار ترامب سحب 12 ألفا من العسكريين الأمريكيين من ألمانيا، معتبرا أن ذلك “يرسل إشارة خاطئة إلى موسكو”.

وتجدر الإشارة إلى أن بولتون كتب في كتاب ذكرياته الذي أثار نشره ردود فعل غاضبة من قبل ترامب، أن الرئيس الأمريكي كان على وشك اتخاذ قرار الانسحاب من حلف الناتو قبيل قمة الحلف في بروكسل عام 2018.

المصدر: هاندلسبلات