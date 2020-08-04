بولندا – أوضح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، سبب الانتقادات التي وجهتها بلاده إلى ألمانيا بشأن خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

ونقلت قناة RT عن النشرة البولندية من Biznes Alert، أن مورافيتسكي أشار إلى أنه، لا يرى وجود “خطاب مناهض لروسيا شديد اللهجة” في وارسو، لكن بلاده لا تحب بعض المسائل، ومن بينها على سبيل المثال “السيل الشمالي-2”.

ووفقا لمورافيتسكي، تعتقد بولندا أنه سيتم توجيه الاستثمارات الأوروبية في بناء مشروع الطاقة هذا، إلى حيازة الأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل “السيل الشمالي-2” سيبعد أوكرانيا عن المشاركة في عملية توريد الغاز إلى أوروبا الغربية.

واختتم ماتيوش مورافيتسكي: “لهذا السبب يشكل خط السيل الشمالي، خطرا على منطقتنا. ولهذا نقوم بانتقاد ألمانيا”.

المصدر: radiosputnik.ria.ru