تبون يؤكد على حسن العلاقة بين المغرب والجزائر

تبون يؤكد على حسن العلاقة بين المغرب والجزائر

الجزائر – هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش.

وقال تبون في برقيته: “يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، أن أتوجه إلى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه”.

وأضاف: “إنها لمناسبة أغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك”.

وتابع: “والإعراب في هذه السانحة الطيبة عن سعينا الثابت إلى مزيد من توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين شعبينا الجارين الشقيقين”.

المصدر: هسبريس