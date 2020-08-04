ليبيا – قالت وزارة الدفاع التركية إنها تتعامل مع الملف الليبي وفق مبدأ أنها تريد ليبيا موحدة بالكامل تحت قيادة حكومة الوفاق .

الدفاع التركية زعمت في بيان لها أمس الإثنين وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن التواجد التركي في ليبيا يأتي ضمن إطار الاتفاقيات الثنائيّة الموقّعة وفقًا للقانون الدولي، وبدعوة من حكومة الوفاق لا بطلب من الانقلابيين بحسب تعبيرها.

وأكّدت أن تركيا ستواصل بعزم وتصميم تقديمها ما أسمته ” الدعم الاستشاري والمساعدات والتدريب العسكري لليبيا ” .

وفي فصل جديد من البذاءات والتطاول التركي على العربي اختارت تركيا مؤخراً بعد عدوانها على العراق وسوريا التهجم والتطاول على دولة الإمارات العربية المتحدة لجانب مصر والسعودية كذلك أو ما يمكن وصفها بالدول المعادية لجماعة الإخوان المسلمين التي ترعاها أنقرة .

التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2020

وفي إطار سعيها الدؤوب لسحب ليبيا وعدة دول من محيطها العربب من محيطها العربي بالتحالف مع إيران ، اتهمت أنقرة الإمارات بزعزعة الإستقرار وإنتهاك القوانين الدولية والقيم الأخلاقية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة .

وقالت الدفاع التركية ” : إن الإمارات انشطتهت سلبية في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الإفريقي، وإظهار ردة الفعل التركية المُحقّة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش قد رد على بذاءات تركيا المتكررة تجاه بلاده مذكرًا إياها بأن عهد الفرامانات والعقلية الإستعمارية العثمانية قد انتهت دون رجعة ولا مكان لها في الامارات سوى في كتب التاريخ وهو مادفع أنقرة لإطلاق تصريحات عدائية جديدة .

المرصد – متابعات