لبنان – أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية اليوم.

وأكد مسؤول في السفارة الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي”، أن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار.

وأضاف أن الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ”رويترز” إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.

المصدر: نوفوستي