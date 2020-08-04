الجبل الأسود – فتحت دولة الجبل الأسود أبوابها للرعايا الروس، حيث قرر مجلس التنسيق الوطني التابع للحكومة إدراج روسيا في “القائمة الخضراء” للدول الآمنة من الناحية الوبائية.

ومع روسيا تم إدراج أذربيجان ضمن القائمة، حيث سمح لمواطني روسيا وأذربيجان بدخول الجبل الأسود دون شروط إضافية فيما يتعلق بكوفيد-19.

وكانت سلطات الجبل الأسود تفرض منذ مطلع يونيو الماضي قواعد صارمة لدخول الأجانب إلى أراضيها في ظل أزمة كورونا.

ووفقا لهذه القواعد يحظر دخول مواطني الدول، التي تسجل يوميا أكثر من 25 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف من السكان.

وبعد ذلك قامت سلطات الجبل الأسود بفتح أبوابها أمام السياح الأجانب، وصنفت دول العالم إلى قائمة “البلدان الخضراء”، والتي ضمت دول الاتحاد الأوروبي وحوالي 40 دولة أخرى، ولا يحتاج رعايا هذه الدول لنتائج طبية تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا عند زيارتهم الجبل الأسود.

وقائمة “البلدان الصفراء”، التي يحتاج مواطنوها لتقرير طبي حديث يثبت عدم إصابة الزائر بكورونا.

والآن ما تزال رحلات الطيران المباشرة بين روسيا والجبل الأسود معلقة، حيث قامت روسيا باستئناف رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وسويسرا وتنزانيا.

المصدر: “نوفوستي”