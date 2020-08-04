الكويت – أعلن مجلس الوزراء الكويتي، امس أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد، مشيرا إلى أنها “شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية”.

وذكر المجلس في تغريدة على “تويتر”: “طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء، المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير، التي تشهد تحسنا ملحوظا بحمد الله وفضله”.

وأضاف: “نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم”.

ويخضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) لفترة نقاهة في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية، لم يتم الإفصاح عنها.

المصدر: “رويترز”