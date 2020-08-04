ليبيا – تلقّى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القياديُّ في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين، مكالمة هاتفيّة من رئيس مجلس الأمة التركي “مصطفى شَنطوب”.

شَنطوب دعا المشري وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس إلى زيارة رسميّة إلى تركيا لبحث العلاقات الثنائيّة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، ومجريات الأوضاع في ليبيا ووضع الخطط والأطُر للتعاون المشترك بين المجلسين.

وتأتي هذه الدعوة ردًا على التحركات المكثفة التي يقوم بها المستشار عقيلة صالح في الخارج ودول الجوار العربي التي أكدت جميعها على شرعية مجلس النواب الذي يتزعمه المستشار بينما يحاول برلمان المنشقين والمنقطعين في طرابلس إيجاد أي شرعية خارجية له دون جدوى .

وكان المشري قد ألمح الأسبوع الماضي الى مشكلة الشرعية لدى مجموعة برلمان المنقطعين والمنشقين في طرابلس داعيًا إياهم لإيجاد حل ومخرج والإجتماع في أي مدينة ليبية مع البرلمان الشرعي الذي طالما وصفه بـ ” برلمان طبرق المنحل ” حاله حال أي إخواني منقلب في فجر ليبيا .

المرصد – متابعات