لبنان – أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية وطبية لبنانية بسقوط عشر ضحايا على الأقل في انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت الووكالة عن شهود ومصادر أمنية إن انفجارا كبيرا قرب وسط بيروت أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإرسال موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية مما أدى إلى تحطم زجاج المنازل وتسبب في انهيار شرفات الشقق.

وأظهرت لقطات للانفجار شاركها السكان على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد من منطقة الميناء يليه انفجار هائل.

وقال وزير الصحة حمد حسن لرويترز إن هناك “عددا كبيرا للغاية” من الجرحى، فيما أعلنت فرق الصليب الأحمر اللبناني استنفار كل عناصرها.

المصدر: رويترز