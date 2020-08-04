أوكرانيا – ألقت الشرطة الأوكرانية امس القبض على سيدة (51 عاما)، عقب قيامها بحفر نفق طوله نحو 10 أمتار بالقرب من السجن لتهريب ابنها، المتهم بجريمة قتل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “أقدمت السيدة الأوكرانية على استئجار منزل لها بالقرب من السجن، في منطقة زابورجينا الجنوبية، وبدأت بحفر النفق في أحد الحقول القريبة من السجن، واستغرق الحفر 3 أسابيع”.

وعكفت المرأة على العمل في الحفر ليلا لكي لا تلفت الانتباه، مستخدمة أدوات حفر بدائية، وتمكنت من نقل ما يعادل الثلاثة أطنان من التراب، قبل أن تلقي القوات الأمنية القبض عليها.

وعثرت الشرطة خلال تفتيش المنزل الذي قامت باستئجاره على أدوات الحفر.

ورغم فعلتها، لاقت السيدة ثناء من مواطنيها، الذين رأوا فيها “أما حقيقية وليست من أولئك السيدات اللائي يتخلين عن أطفالهن”.

المصدر: “ديلي ميل”