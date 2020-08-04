ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القيادي في جماعة الإخوان المسلمين على تصريحات المبعوث الأممي بالإنابة ستيفاني ويليامز لصحيفة الغارديان البريطانية، والتي تحدثت فيها عن حظر توريد الأسلحة وما حدث من خروقات.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، إلى أن مبعوثي الأمم المتحدة ينفذون أجندات للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، معتبرًا أن ويليامز عبارة عن المبعوث السامي الأمريكي للبعثة.

وأضاف: “تصريحاتها ليس لها معنى، وما يهم أمريكا الآن هو التواجد الروسي ومن جاء بهم، أمريكا كباقي الدول تتضمن مجموعة لوبيات، والأمريكان يزعجهم تواجد الروس جنوب المتوسط ويدفعون ثمن أخطائهم السابقة”.

وتابع: “حكومة الوفاق هشة لدرجة أنّ وزارة خارجيّتها معطلة، مع العلم أن أهم عاصمتين يجب التركيز عليهما هما واشنطن وموسكو، وعند السؤال عن التقارير السرية التي تصل لمكتب وزير الخارجيّة من سفارة واشنطن وموسكو ومدى أهميتها، تجد الحصيلة صفر، موطن القصور أن المتواجدين في هذه الأماكن غير قادرين على صناعة الفارق”.

كما رأى أن تصريحات وزير الدفاع التركي واضحة لأنهم جزء من المعركة، وليس لها علاقة بتصريحات ويليامز العامة بحسب تعبيره، متهمًا الإمارات بأنها تتدخل بالشأن الداخلي التركي بشكل قذر جدًا من العام 2012-2013 على حد قوله وذلك في إشارة منه للإتهامات التركية للإمارات بشأن تلاعب الأخيرة بإقتصادها وليرتها ماسبب هزات للعملة التركية وهو ذاته مايردده قطعان الإخوان المسلمين وعبدالعزيز منهم .

وفيما يتعلق بملف كورونا قال: “نحن الآن في مرحلة الانتشار المجتمعي وذلك يعود إلى عاملين، الأول ضعف الأداء الحكومي وضعف الوعي المجتمعي، أطلب من الإعلاميين والنشطاء وكل من له غيرة على الوطن التحرك وتوعية المواطنين”.

المرصد – متابعات