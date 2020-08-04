روسيا – حصلت شركة “غازبروم” الروسية على الضوء الأخضر لاستكمال مد أنبوب الغاز “السيل الشمالي-2” عبر مياه الدنمارك وفقا لما نقلته وكالة “إنترفاكس” عن مجلس الاستئناف لشؤون الطاقة في الدنمارك.

ووفقا للوكالة فإن المجلس لم يتلق طلبات اعتراض على قرار وكالة الطاقة الدنماركية في 6 يوليو الماضي، والذي يسمح باستخدام سفن تمتلك مرساة لاستكمال مد أنبوب الغاز في المياه الاقتصادية للدنمارك.

وأشارت “إنترفاكس” إلى أن الشركة المشغلة لخط الأنابيب “السيل الشمالي-2” يمكنها الآن استئناف مد أنبوب الغاز.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الطاقة الدنماركية أن الجزء المتبقي من “السيل الشمالي-2” في مياه الدنمارك يمر بعيدا عن منطقة يحظر فيها استخدام المرساة أو تنفيذ أعمال في قاع البحر بسبب وجود مواد كيميائية مدفونة هناك.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وكانت أعمال مد أنبوب “السيل الشمالي-2” قد توقفت في ديسمبر 2019 بعد فرض واشنطن عقوبات على المشروع.

المصدر: “إنترفاكس”